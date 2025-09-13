16:58
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Экономика

Кыргызстан вошел в пятерку лидеров стран СНГ по производству колбасных изделий

Кыргызстан вошел в пятерку лидеров стран СНГ по производству колбасных изделий. Такие данные отражены в статистической отчетности.

Отмечается, что в первом полугодии республика произвела 12,1 тысячи тонн колбас и заняла пятое место среди стран СНГ. Лидером по производству остается Россия, где произведено 1 миллион 211,7 тысячи тонн колбасы, значительно опередив всех остальных участников.

Эксперты отмечают, что мясная промышленность Кыргызстана развивается, обеспечивая внутренний рынок качественной продукцией и создавая потенциал для экспортных поставок в соседние страны.

Рост производства колбас способствует укреплению продовольственной безопасности страны и поддерживает экономические связи с другими государствами СНГ.

В пятерке лидеров по изготовлению этого продукта, кроме КР И РФ, отмечены Казахстан (37,5 тысячи тонн), Азербайджан (14,8 тысячи тонн) и Молдова (13,4 тысячи).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343394/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?
В колбасе из Кыргызстана опять обнаружили нарушение требований техрегламента
Россельхознадзор выявил запрещенный фермент в колбасах «Тойбосс»
ДНК свинины в халал-колбасе. ТПП КР просит коллег из России дать оценку ситуации
ДНК свинины в халал-колбасе. Минсельхоз прокомментировал скандал
Россельхознадзор обнаружил в халяльной продукции из Кыргызстана свинину
В Бишкеке делают колбасу в антисанитарных условиях
Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания
В Кыргызстане ни один цех по производству колбасных изделий не имеет своей лаборатории
Популярные новости
В&nbsp;Токтогулке воды меньше, чем в&nbsp;прошлом году, к&nbsp;зиме нужного объема не&nbsp;будет В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет
Минэнерго предлагает заменить тарифные льготы малообеспеченным на&nbsp;монетизацию Минэнерго предлагает заменить тарифные льготы малообеспеченным на монетизацию
Камбаратинскую ГЭС собираются строить на&nbsp;опасном участке&nbsp;&mdash; Канатбек Абдрахматов Камбаратинскую ГЭС собираются строить на опасном участке — Канатбек Абдрахматов
Рубль резко подешевел, евро и&nbsp;юань дорожают. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;сентября Рубль резко подешевел, евро и юань дорожают. Курс валют на 10 сентября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
16:52
За тройню. Камчыбек Ташиев подарил молодой матери трехкомнатную квартиру в Оше За тройню. Камчыбек Ташиев подарил молодой матери трехк...
16:41
На возведение нового автовокзала в Кочкоре выделено 394 миллиона сомов
16:39
Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
16:30
В Канте мужчина попал под поезд, он доставлен в больницу
16:27
На складе в Бишкеке произошел пожар