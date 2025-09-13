Кыргызстан вошел в пятерку лидеров стран СНГ по производству колбасных изделий. Такие данные отражены в статистической отчетности.

Отмечается, что в первом полугодии республика произвела 12,1 тысячи тонн колбас и заняла пятое место среди стран СНГ. Лидером по производству остается Россия, где произведено 1 миллион 211,7 тысячи тонн колбасы, значительно опередив всех остальных участников.

Эксперты отмечают, что мясная промышленность Кыргызстана развивается, обеспечивая внутренний рынок качественной продукцией и создавая потенциал для экспортных поставок в соседние страны.

Рост производства колбас способствует укреплению продовольственной безопасности страны и поддерживает экономические связи с другими государствами СНГ.

В пятерке лидеров по изготовлению этого продукта, кроме КР И РФ, отмечены Казахстан (37,5 тысячи тонн), Азербайджан (14,8 тысячи тонн) и Молдова (13,4 тысячи).