«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны

ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» подписало контракт с Министерством обороны на поставку индивидуальных рационов питания (ИРП) для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Продукция полностью соответствует нормам, утвержденным постановлением кабмина № 44 от 16 февраля 2021 года, а также стандартам МО КР.

Ранее предприятие успешно реализовало пилотный проект по снабжению Пограничной службы ГКНБ. По итогам этого опыта состав и качество рационов доработаны и улучшены.

Заключенный контракт открывает путь к полномасштабным поставкам. В компании отмечают, что это вклад в обеспечение армии качественным питанием и укрепление продовольственной безопасности страны.