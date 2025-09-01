09:48
Экономика

Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,39 сома (рост на 0,04 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,11 сома, продажа — 87,53 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0512 сома (рост на 0,33 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,35 сома, продажа — 102,32 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0880 сома (рост на 0,98 процента). 
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,078 сома, продажа — 1,1 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1623 сома (снижение на 0,013 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1362 сома, продажа — 0,1698 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2525 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,10 сома, продажа — 12,80 сома.
