Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси

На Белорусской универсальной товарной бирже заключен первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан. Свой товар через площадку реализовало предприятие из Минской области, сообщается на сайте биржи.

География экспорта мясных продуктов из Беларуси расширяется, отмечают эксперты. По их данным, через биржу мясные продукты закупают уже шесть стран. Основные объемы отправляются в Россию, Узбекистан, Китай.

Прибыль от продажи мясопродуктов за шесть месяцев 2025 года в 11 раз выше, чем за аналогичный период 2024-го. Самый высокий спрос остается на замороженные полуфабрикаты из говядины.

На белорусской финансовой площадке сейчас ведут деятельность почти 40 резидентов из Кыргызстана. За январь – июль 2025 года они совершили биржевые сделки на $5,5 миллиона, активно покупая сухое молоко и сливочное масло.