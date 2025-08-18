Сфера услуг по-прежнему занимает доминирующую долю в структуре ВВП Кыргызстана, обеспечив наибольший вклад в экономический рост. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что по итогам за январь-июль 2025 года объем продукции сферы услуг составил 676,8 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 10,3 процента.

Высокий рост в сфере услуг обусловлен увеличением объемов кредитования (за январь—июнь 2025 года объем потребительских кредитов вырос на 37,9 процента), доходов населения (номинальный размер среднемесячной заработной платы за январь-июнь 2025 года вырос на 19,6 процента; за январь-июль 2025 года средний размер пенсии увеличился почти на 14,2 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, чистый приток трансграничных денежных переводов физических лиц в январе-июне 2025 года увеличился на 26,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года).

Наибольшую долю в структуре отраслей экономики, оказывающих услуги, занимают оптовая и розничная торговля — 30,9 процента, услуги транспортной деятельности и хранения грузов — 9,4 процента и услуги финансового посредничества и страхования — 10,2 процента.

Объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов за январь-июль 2025 года составил 209 миллиардов сомов, с темпом роста 119,5 процента.

Объем услуг транспортной деятельности и хранение грузов за январь-июль 2025 года сложился в сумме 63,3 миллиарда сомов и увеличился на 7,3 процента.

По сравнению с январем-июлем 2024 года объем услуг, оказанных гостиницами и ресторанами, увеличился на 28,9 процента и составил 27,3 миллиарда сомов.