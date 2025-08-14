09:42
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 14 августа

Фото из интернета. За последние сутки заметнее всего подорожали евро и тенге

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,35 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,14 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,3262 сома (рост 0,86 процента). Самый сильный суточный рост за август. Максимальная цена за последние две недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,4 сома, продажа — 102,38 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0964 сома (рост на 0,09 процента). Стабилизируется после падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,084 сома, продажа — 1,111 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (рост на 0,87 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1339 сома, продажа — 0,1731 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,173 сома (рост на 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
