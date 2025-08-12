10:36
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме евро. Курс на 12 августа

Фото из интернета. Самые нестабильные валюты в августе — евро, российский рубль и казахстанский тенге

Официальные курсы доллара, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились, евро — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4283 сома (снижение на 0,02 процента). Первое изменение за последние 16 дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,62 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,8889 сома (рост на 0,11 процента). Сохраняет восходящий тренд августа.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,96 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0978 сома (снижение на 0,32 процента). Коррекция после достижения максимальной цены месяца.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,083 сома, продажа — 1,11 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1613 сома (снижение на 0,49 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1345 сома, продажа — 0,1742 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1738 сома (снижение на 0,004 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,3 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339232/
просмотров: 421
