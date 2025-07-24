Обязательная маркировка. Глава ГНС проверил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов посетил завод ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» по производству безалкогольных бутилированных напитков в столице.

В ходе его рабочего визита представители компании провели подробную презентацию о деятельности предприятия, его развитии и планах на будущее. Также они наглядно показали процесс производства, розлива и маркировки напитков.

«Цель нашего визита — не только ознакомиться с процессом производства, но и показать обществу, что каждое предприятие, выпускающее напитки, должно осознавать свою ответственность за здоровье и безопасность потребителей. Такие компании обязаны соответствовать высоким международным стандартам, как это делает ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», — подчеркнул глава ГНС.

Он также отметил важность вклада компании в экономику страны: «Ваша фирма — один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в Кыргызстане. Мы гордимся, что у нас работают такие успешные и ответственные предприятия».

Кроме того, Алмамбет Шыкмаматов ознакомился с выполнением требований по обязательной маркировке безалкогольных напитков акцизными марками. «В целях защиты здоровья потребителей будут улучшены дизайн и качество акцизных марок, а также прорабатываются необходимые изменения в законодательстве», — заметил он.

Для защиты от некачественной и поддельной продукции ГНС настоятельно рекомендует при покупке напитков проверять наличие оригинальной крышки и подлинной акцизной марки.

Налоговая служба продолжает поддерживать добросовестных крупных налогоплательщиков и прилагает усилия для создания равных условий и обеспечения честной конкуренции в бизнес-среде.