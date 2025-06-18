В КР с 1 июля оплату налогов можно будет производить через QR-код и код оплаты

В Налоговой службе состоялась рабочая встреча с представителями коммерческих банков с участием заместителя председателя ведомства Мирлана Рахманова.

Основной темой встречи стал переход с 1 июля 2025 года на механизм уплаты налогов, неналоговых доходов, администрируемых налоговыми органами, страховых взносов через кассы банков исключительно по коду оплаты или QR-коду.

Уплата налогов по коду оплаты или QR-коду обеспечит:

1) зачисление в бюджет уплаченных сумм налогов налогоплательщика в онлайн-режиме;

2) исключение ошибок при заполнении реквизитов в платежных документах в кассах банков (вручную);

3) быстрое и качественное обслуживание налогоплательщиков (исключит огромные очереди в кассы банков, сэкономит время).

Налогоплательщик может сформировать код оплаты или QR-код:

— через «Кабинет налогоплательщика» или мобильное приложение самостоятельно («Уплата налогов» на главной странице);

— через «единые окна» (Центр обслуживания предпринимателей, территориальные УГНС).

По итогам встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству с целью совершенствования взаимодействия между ГНС и банковским сектором.

Отметим, указанные новшества вводятся в целях упрощения процесса уплаты налогов, зачисления в бюджет в онлайн-режиме и создания благоприятных условий для налогоплательщиков.