В КР с 1 июля оплату налогов можно будет производить через QR-код и код оплаты

В Налоговой службе состоялась рабочая встреча с представителями коммерческих банков с участием заместителя председателя ведомства Мирлана Рахманова.
Основной темой встречи стал переход с 1 июля 2025 года на механизм уплаты налогов, неналоговых доходов, администрируемых налоговыми органами, страховых взносов через кассы банков исключительно по коду оплаты или QR-коду.
Уплата налогов по коду оплаты или QR-коду обеспечит:
1) зачисление в бюджет уплаченных сумм налогов налогоплательщика в онлайн-режиме;
2) исключение ошибок при заполнении реквизитов в платежных документах в кассах банков (вручную);
3) быстрое и качественное обслуживание налогоплательщиков (исключит огромные очереди в кассы банков, сэкономит время).
Налогоплательщик может сформировать код оплаты или QR-код:
— через «Кабинет налогоплательщика» или мобильное приложение самостоятельно («Уплата налогов» на главной странице);
— через «единые окна» (Центр обслуживания предпринимателей, территориальные УГНС).
По итогам встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству с целью совершенствования взаимодействия между ГНС и банковским сектором.
Отметим, указанные новшества вводятся в целях упрощения процесса уплаты налогов, зачисления в бюджет в онлайн-режиме и создания благоприятных условий для налогоплательщиков.