ГНС призывает проверять подлинность справок об отсутствии задолженности

Налоговая служба Кыргызской Республики обращает внимание налогоплательщиков на необходимость проверки подлинности справок о наличии или об отсутствии задолженности по налоговым платежам.

Оригинальные справки, выданные ГНС, содержат QR-код, ведущий на официальный веб-сайт: www.cabinet.salyk.kg. Если при сканировании QR-кода не открывается указанный электронный портал, такой документ считается недействительным.

Ведомство настоятельно рекомендует налогоплательщикам проявлять бдительность и использовать исключительно официальные справки.