Здание открытого акционерного общества «Кыргызшампаны», находящееся в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова, 48, утратило статус памятника архитектуры. Кабмин принял соответствующее постановление, которое подписал Адылбек Касымалиев.

Фото 24.kg. Здание ОАО «Кыргызшампаны» утратило статус памятника архитектуры

Документ размещен в правительственной газете «Эркин Тоо» и вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Памятником архитектуры административное здание «Кыргызшампаны» было признано в 1953 году.

Напомним, Кыргызский шампанвиномбинат был основан в 1948 году. В советское время выпускал 6 наименований шампанского, 30 видов виноградного вина, коньячный спирт и плодово-ягодные, виноградные виноматериалы.

В 80-е годы «Советское Шампанское» производилось большими партиями — 6 миллионов бутылок в год. В 90-е годы произошло значительное падение производства.

Предприятие считалось флагманом кыргызстанского виноделия и занимало более 50 процентов рынка вин. Ассортимент состоял из 70 наименований, среди них — кагор, коньяк, шампанское, виноградное вино и другие.