В Бишкеке ломают знаменитую арку Шампанвинкомбината: на ее месте строят элитку

В соцсетях распространилось фото, на котором спецтехника разбирает легендарную арку Шампанвинкомбината — одну из самых узнаваемых архитектурных точек старого Бишкека. Фото снято очевидцами.

На месте объекта, который десятилетиями служил ориентиром для горожан, планируют возвести элитный жилой комплекс. Согласно проекту, он будет состоять из 12 блоков и включать 1 тысячу 42 квартиры.

Местные жители в комментариях отмечают, что арка имела историческое значение и была частью городского облика, однако застройщик приступил к демонтажу без широкой огласки.

Официальных разъяснений от городских властей пока не последовало. Согласно официальной информации, арка и забор «Шампанвинкомбината» по проспекту Чингиза Айтматова включены в Государственный список памятников. Построили их в 1953 году. Само предприятие с 1957-го выпускало шесть видов шампанского и другие напитки. В год комбинат производил до 5 миллионов бутылок алкоголя, работали на нем около 500 человек.