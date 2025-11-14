16:39
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке ломают знаменитую арку Шампанвинкомбината: на ее месте строят элитку

В соцсетях распространилось фото, на котором спецтехника разбирает легендарную арку Шампанвинкомбината — одну из самых узнаваемых архитектурных точек старого Бишкека. Фото снято очевидцами.

На месте объекта, который десятилетиями служил ориентиром для горожан, планируют возвести элитный жилой комплекс. Согласно проекту, он будет состоять из 12 блоков и включать 1 тысячу 42 квартиры.

Местные жители в комментариях отмечают, что арка имела историческое значение и была частью городского облика, однако застройщик приступил к демонтажу без широкой огласки.

Официальных разъяснений от городских властей пока не последовало. Согласно официальной информации, арка и забор «Шампанвинкомбината» по проспекту Чингиза Айтматова включены в Государственный список памятников. Построили их в 1953 году. Само предприятие с 1957-го выпускало шесть видов шампанского и другие напитки. В год комбинат производил до 5 миллионов бутылок алкоголя, работали на нем около 500 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350953/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Объект в ЦА впервые получил статус системы сельхознаследия мирового значения
Здание «Кыргызшампаны» утратило статус памятника архитектуры — решение кабмина
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
Абонентов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просят вовремя платить за&nbsp;газ Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
14 ноября, пятница
16:34
Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане:...
16:30
ВВП растет, инфляция ускоряется: экономические итоги 10 месяцев и прогнозы
16:28
Заповедник «Беш-Арал». Французская экспедиция поделилась уникальными фото
16:23
В Бишкеке ломают знаменитую арку Шампанвинкомбината: на ее месте строят элитку
16:21
Дикие животные, которые попали в фотоловушки в заповеднике «Ак-Суу»