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Экономика

Уровень взаимной торговли КР со странами СНГ вырос на 10 процентов в 2024 году

Уровень взаимной торговли Кыргызстана с государствами – участниками СНГ за прошлый год вырос на 10 процентов. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в расширенном составе.

По его словам, уровень взаимной торговли со странами СНГ составил 37,4 процента в общем товарообороте, в экспорте — 48,2 процента, в импорте — 34. Рост совокупного ВВП стран СНГ в мировом ВВП составил по итогам прошлого года 4,4 процента.

«Основные макроэкономические показатели стран Содружества, темпы роста экономики, повышение уровня благосостояния населения и расширение емкости внутренних рынков свидетельствуют о том, что Содружество находится в активной фазе развития, наращивает деловую активность и формирует пространство взаимовыгодного сотрудничества. В этом плане Кыргызстан готов активизировать совместные проекты в энергетике, логистике, строительстве, сельском хозяйстве, цифровой экономике и зеленых технологиях», — сказал Адылбек Касымалиев.


Как сообщили в пресс-службе кабмина, премьер-министры стран СНГ на заседании рассмотрели вопросы, охватывающие различные сферы сотрудничества между странами.

В 2025 году председательство в СНГ осуществляет Республика Таджикистан, заседание Совета глав правительств проводится в Душанбе.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331705/
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