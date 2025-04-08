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Экономика

Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на 8 апреля

Официальные курсы доллара и евро за сутки повысились, тогда как курсы российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка на 8 апреля — 86,8327 сома (рост — 0,07 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 86,79 сома, продажа — 87,27 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР на 8 апреля — 95,4639 сома (рост — 0,09 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 94,95 сома, продажа — 95,95 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка на 8 апреля — 1,0180 сома (снижение — 1,37 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 0,999 сома, продажа — 1,035 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка на 8 апреля — 0,1678 сома (снижение — 2,56 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 0,1167 сома, продажа — 0,1871 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР на 8 апреля — 11,8767 сома (снижение — 0,32 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,80 сома, продажа — 12,20 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325186/
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