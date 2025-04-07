В Казахстане могут запретить размещение уличных табло с курсами валюты

В Казахстане могут запретить размещение уличных табло, стендов, вывесок с курсами валюты. С инициативой выступает Национальный банк страны.

Отмечается, что разработаны поправки, которые призваны урегулировать размещение световых табло с курсами валюты, — они должны будут быть внутри помещений обменных пунктов.

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Как пояснили в Нацбанке, в 90-е годы, когда световые табло с курсами валюты появились в РК, цифровых сервисов еще не было и обменные курсы вывешивали прямо на улицу.

«Сегодня большинство валютных операций совершается онлайн. Курсы валюты всегда можно проверить в банковских приложениях и на сайтах финансовых организаций. В смартфоне можно за секунды проверить курс и выбрать удобный пункт обмена. Информационные табло обменных пунктов не подпадают под регуляторные требования местных акиматов. Это привело к тому, что улицы городов оказались перегружены хаотично размещенными табло. Они установлены вдоль дорог, на пешеходных переходах, автобусных остановках и даже рядом с дорожными знаками, что создает визуальный шум и может мешать безопасности движения, поскольку излишне яркие световые экраны могут ухудшать восприятие окружающей среды», — говорится в сообщении.

Демонтировать все вывески с курсами необходимо для того, чтобы городская среда была комфортной, безопасной, удобной и эстетичной. Казахстан, как отметили в Национальном банке, движется в том же направлении.

Регулятор подчеркивает, что никакого ограничения доступа к информации о курсах валюты не планируется. Казахстанцы по-прежнему смогут узнавать актуальные курсы в банковских приложениях, на сайтах и непосредственно в обменных пунктах. Более того, в цифровых сервисах информация обновляется мгновенно, в отличие от уличных табло, где курс может меняться реже и не всегда соответствовать реальным условиям.

Убрать все табло с курсами валюты в неположенных местах планируется в августе 2025 года.