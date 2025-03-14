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Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курсы на 14 марта

Фото из интернета. Российский рубль неожиданно подешевел, но по-прежнему дороже 1 сома

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 94,33 сома, продают — по 95,3 сома. Официальный курс — 95,5041 сома (снижение — 0,43 процента).

Российский рубль заметно подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,998 сома, продают — по 1,028 сома. Курс Национального банка — 1,0078 сома (снижение — 1,16 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1202 сома, продают — по 0,1895 сома. Официальный курс — 0,1768 сома (снижение — 1,12 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12 сомов, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0716 сома (снижение — 0,04 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322760/
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