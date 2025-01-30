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Экономика

Кыргызстан нарастил агроэкспорт до 34 миллиардов сомов

В Кыргызстане завершилась уборочная кампания 2024 года, продемонстрировав значительный рост производства ключевых сельхозкультур. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

По данным Министерства сельского хозяйства, валовой сбор зерна (без учета зернобобовых, риса и гречихи) достиг 2,1 миллиона тонн, что на 28,4 процента больше, чем в 2023 году. Урожайность зерновых выросла до 35 центнеров с гектара против 27,5 центнера с гектара годом ранее. 

Наиболее впечатляющие результаты зафиксированы в производстве пшеницы и ячменя. Сбор пшеницы увеличился на 51 процент (до 664,8 тысячи тонн), а ячменя — на 59,9 процента (611,1 тысяч тонн). Рост обеспечен как расширением посевных площадей, так и повышением урожайности: для пшеницы — до 27,7 центнера с гектара (+8,6 центнера с гектара), для ячменя — 24,7 центнера с гектара (+8,9 центнера с гектара).

Рекордным стал урожай сахарной свеклы — 957,4 тысячи тонн (+54,2 процента), при урожайности 710 центнеров с гектара — это на 237,1 центнера с гектара выше, чем в 2023 году. Также существенно выросли сборы бахчевых культур (+19,2 процента), плодово-ягодных (+24,1 процента) и масличных культур (+21 процент).

Не обошлось без сложностей: на 7,5 процента сократился сбор картофеля (1 миллион 190,2 тысячи тонн), на 32,9 процента — табака (1 тысяча тонн), на 27 процента — хлопка-сырца (46,3 тысячи тонн). Основная причина — сокращение посевных площадей: под картофель на 8,4 процента, под табак — на 42 процента, под хлопчатник — на 26,9 процента.

На проходящем в Бишкеке форуме «АгроДиалог-2025» заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев отметил, что объем сельхозпродукции в 2024 году составил 395,6 миллиарда сомов (+6,3 процента к 2023 году). Рост обеспечен увеличением производства в растениеводстве на 10,3 процента и в животноводстве на 3,1 процента.

«Экспорт сельхозпродукции достиг 34,1 миллиарда сомов. Более 60 ее видов поставляется в 80 стран мира. Это результат труда наших фермеров и поддержки государства», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

Он акцентировал, что ключевыми задачами остаются внедрение инноваций, повышение переработки и расширение экспортного потенциала. Успехи 2024 года, включая рекордную урожайность и рост экспорта, создают основу для достижения новых целей в аграрном секторе Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318396/
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