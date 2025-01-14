12:53
USD 87.44
EUR 89.38
RUB 0.85
Экономика

На Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось 50 процентов подержанных авто из Китая

Китай в 2024-м нарастил экспорт подержанных автомобилей на рекордные 45 процентов. Об этом сообщает экономическое издание Nikkei.

Всего за год КНР поставила на экспорт 400 тысяч таких автомашин. Наибольший интерес к китайским авто с пробегом проявляют в странах Центральной Азии и России.

Согласно подсчетам экспертов, на Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50 процентов всех поставок подержанных автомобилей из Китая.

При этом еще в 2023-м КНР стала лидером по экспорту новых машин, поставив на мировой рынок 4,91 миллиона авто, за год нарастив экспорт в 1,5 раза.

Рост продаж подержанных китайских автомобилей из Китая связывают с повышением популярности китайских машин в целом, уникальными развлекательными функциями, а также с низкой ценой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316675/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша одобрили строительство уже возведенного моста
Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y
Китай вводит новые правила для защиты бизнеса от чиновничьих проверок
Экспорт автомобилей из Турции в Кыргызстан вырос на 1,36 процента в 2024 году
Вспышка метапневмовируса. ВОЗ прокомментировала ситуацию
При землетрясении в Тибете пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет — МИД
КПП на границе с Китаем будут временно закрыты
В 2025-м электромобили впервые могут обойти по продажам авто с двигателями — FT
На 5,9 процента вырос товарооборот Китая с Центральной Азией — таможня КНР
Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай
Популярные новости
Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;10&nbsp;января Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на 10 января
В&nbsp;Кыргызстане подешевел бензин. Но&nbsp;это временно В Кыргызстане подешевел бензин. Но это временно
Каждая семья в&nbsp;Кыргызстане способна покрывать ипотечные выплаты, уверены в&nbsp;ГИК Каждая семья в Кыргызстане способна покрывать ипотечные выплаты, уверены в ГИК
Сом подешевел почти ко&nbsp;всем валютам, кроме евро. Курсы на&nbsp;13&nbsp;января Сом подешевел почти ко всем валютам, кроме евро. Курсы на 13 января
Бизнес
Сервис &laquo;Мой Дом&nbsp;&mdash; единая квитанция&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
14 января, вторник
11:39
В Бишкеке объездная дорога станет шестиполосной В Бишкеке объездная дорога станет шестиполосной
11:38
Впустил в квартиру незнакомцев. В Кара-Балте парень пострадал от грабителей
11:18
На Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось 50 процентов подержанных авто из Китая
11:11
Не ниже среднего. На каком уровне должны владеть госязыком в Кыргызстане
11:06
По итогам 2024 года ВВП Кыргызстана превысил 1,5 триллиона сомов