Запасы, прибыль, хвостохранилища. Эксперт рассказал о ситуации на Кумторе

«Месторождение Кумтор, несмотря на возникшие трудности, продолжает приносить прибыль, а запасов золота в хвостохранилищах и на других месторождениях хватает для дальнейшего развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана» — таким мнением поделился председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов, доктор технических наук Дуйшенбек Камчыбеков.

А трудности, по его словам, возникли в 2021 году из-за трещины в блоке 20.

«Этот момент действительно был критическим для горнодобывающей отрасли страны. Если бы блок перестал работать, последствия могли бы быть серьезными, поскольку добыча золота в республике зависит от функционирования этого месторождения. Ранее 93-97 процентов кыргызских граждан работали в горнодобывающей отрасли, и многие из этих профессионалов до сих пор трудятся в этой сфере. Сотрудники рудника заметили проблему с трещиной, приняли правильные меры, и работа продолжилась. Это позволило выполнить план и сохранить добычу», — рассказал эксперт.

По его словам, «Кумтор» продолжает оставаться важнейшим проектом в горнодобывающей отрасли Кыргызстана. На момент начала проекта в 1994 году заявлено, что на месторождении Кумтор содержится 716 тонн золота. Перед уходом канадской компании «Центерра Голд» она отработала около 400 тонн золота, а выручка составила около $14 миллиардов, из которых порядка 30 процентов направлены на расходы, заработную плату и социальные выплаты. На 1 октября 2024-го добыто еще 72 тонны золота, а чистая прибыль составила $174 миллиона.

«Несмотря на первоначальные проблемы, проект продолжает приносить значительную прибыль и пользу экономике страны. Мы можем гордиться тем, что золото, добытое на Кумторе, остается в КР. Важно отметить, что этот проект продолжает развиваться и приносить республике выгоду. Мы видим увеличение объемов добычи и прибыли, что положительно сказывается на экономике», — сказал Дуйшенбек Камчыбеков.

К примеру, на 1 октября текущего года на Кумторе добыто 9,5 тонны золота. По прогнозу эксперта, план на этот год будет выполнен.

А расчеты показывают, что, помимо текущих затрат, на Кумторе достаточно запасов золота для открытой эксплуатации еще до 2028-2029 годов. Однако для дальнейшей разработки необходимы дополнительные исследования. Дуйшенбек Камчыбеков подчеркивает, что под землей есть запасы золота около 115 тонн. И на их добычу компания уже получила лицензию.

Глава правления ассоциации рассказал и о хвостохранилищах. Он отметил: хвостохранилища Кумтора, безусловно, имеют потенциал для добычи золота, что может существенно повлиять на экономику страны.

«Сегодня в хвостохранилищах хранится около 118 тонн золота. Канадские специалисты проводили работы, организовывались тендеры на переработку отходов, и это принесло свои результаты. Однако процесс извлечения золота из хвостов — это сложная задача, поскольку в руде остаются золото и цианид, которые трудно извлечь. Сегодня существуют различные подходы, включая использование бактерий для переработки, но это требует больших затрат энергии и сложного оборудования. Возможно, в будущем будет разработана более эффективная технология, что позволит продолжить работу в этом направлении», — заключил Дуйшенбек Камчыбеков.