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Экономика

Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагает Министерство экономики

Упростить закупку техники и автомобилей через лизинг предлагает Министерство экономики и коммерции. Ведомство подготовило изменения в Закон «О финансовой аренде (лизинге)». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель изменений действующего закона — поддержка отечественных предприятий по сборке и производству автотранспортных средств, а также развитие лизинговой деятельности.

В последние годы в КР активно развиваются предприятия по производству автотранспортных средств, напомнили инициаторы.

В июле открыт завод по сборке автомобилей, расположенный в селе Ак-Суу Чуйской области. Здесь выпускают Chevrolet Tracker, Onix и Cobalt по технологии SKD производства General Motors. Предприятие также производит грузовые автомобили на базе шасси ISUZU и автобусы марок SAZ.

В мае 2023 года Кыргызстан подписал четырехстороннее соглашение с китайскими компаниями о создании завода по сборке тяжелых грузовиков и специализированной техники серии SHAСMAN. На заводе, открытом 30 августа 2024 года, запущены производственные линии.

В феврале 2024-го начато строительство завода по сборке электромобилей и специальной техники в Сокулукском районе. Инвестором выступила китайская компания China Hubei Zhuoyue Group.

В Минэкономики пояснили, что госорганы и предприятия закупают технику и оборудование преимущественно через открытые конкурсы, предусмотренные Законом «О госзакупках». В марте 2023 года вышли распоряжения президента и кабмина, которые обязали госструктуры приобретать определенные товары у отечественных производителей методом прямой закупки из одного источника. Для упрощения этих процедур в апреле 2024-го была создана специализированная лизинговая компания.

Лизинг позволяет эффективнее использовать средства для приобретения техники и оборудования, а также без применения процедуры госзакупок. Но сейчас госорганы редко используют лизинговые решения из-за отсутствия четких норм.

Предлагается дополнить действующий закон положением, которое позволит государственным органам и предприятиям в полной мере использовать возможности лизинга через государственную лизинговую компанию. Решение направлено на поддержку автопрома и стимулирование закупок техники, произведенной на отечественных предприятиях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315053/
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