Ввести комиссию за обмен «белых» долларов предлагает Нацбанк

Ввести комиссию за обмен «белых» долларов предлагает Национальный банк Кыргызстана. Регулятор разработал соответствующий проект постановления, чтобы внести изменения в действующее — «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике», утвержденное в 2019 году.

НБ КР считает, что нужно предоставить возможность установления комиссий при проведении обменных операций с банкнотами долларов США до 2006 года выпуска, не утративших статус платежного средства.

«Несмотря на устаревший внешний вид, «белые» доллары остаются законным платежным средством. Однако в некоторых случаях финансово-кредитные организации и клиенты сталкиваются с трудностями при их обмене или принятии, что связано с опасениями относительно подделок или предпочтением новых банкнот», — отмечается в справке-обосновании.

При этом клиенты коммерческих банков без каких-либо ограничений отправляют денежные средства в долларах США по системам денежных переводов, долларовые платежи по системе SWIFT, пользуются возможностью пополнения расчетных счетов (без целей отправки платежа по системе SWIFТ), а также проводят обменные операции с «белыми долларами» США по стандартному (не заниженному) курсу покупки и без комиссии.

В Нацбанке также напоминают, что участились случаи бесплатного обмена старых купюр на новые путем пополнения клиентами расчетных счетов, без целей отправки денежных средств, в одном отделении банка «белыми долларами» США с последующим снятием с расчетных счетов в другом отделении банка, но уже купюрами нового образца. Таким образом, банки принимают без ограничений «белые доллары» США, но при выдаче их клиентам получают категорический отказ с требованием выдать доллары США только нового образца.

По данным регулятора, население и обменные бюро ежедневно заносят в кассы отделений банков «белые доллары» США в больших объемах, кассы заполняются данными «неликвидными» купюрами, что влечет за собой неэффективное управление денежными средствами банков, увеличение расходов, связанных с транспортировкой наличности, а также обновлению программного обеспечения банкоматов и кассовых аппаратов для определения подлинности этих банкнот.

В целях улучшения ситуации на валютном рынке, для решения проблемы больших неработающих остатков наличных «белых» долларов США в кассах банки периодически вывозят накопленные «белые» доллары и в обмен завозят в страну новые купюры состояния MINT (Uncirculated).

Таким образом, банки регулярно очищают валютный рынок страны от «неликвидных» купюр иностранных валют. При проведении банкнотных операций, а именно ввозе и вывозе наличных долларов США, банки несут расходы в виде оплаты комиссии за ввоз и вывоз денежных средств.

Сейчас банки сталкиваются с проблемой накопления избыточной наличности в кассах банка, а именно долларов США старого образца, так называемых «белых долларов».

В отдельных банках выявлены банкноты долларов США старого образца сомнительного качества, в связи с чем были предприняты временные меры по минимизации операционных рисков и предотвращению дальнейшего распространения поддельных банкнот.

Кроме того, имеющиеся ранее возможности вывоза долларов США старого образца в Турцию в настоящее время ограничены либо вообще отсутствуют, в связи с нежеланием контрагентов принимать «белые доллары». При этом банки продолжают вести поиски и альтернативные варианты вывоза наличных долларов США старого образца.

В целях снижения рисков, связанных с возможностью появления поддельных банкнот на валютном рынке Кыргызстана, а также создания условий для вывоза «неликвидных» «белых» долларов США предлагается рассмотреть возможность введения отдельных требований по проведению операций с долларами США, эмитированных до 2006 года (в случае если валюта не утратила силу платежного средства), путем предоставления возможности применения комиссий при проведении операций с ними.