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Экономика

Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов открылся в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с деятельностью крупнейшего в стране логистического центра Grand Pharm Logistics Hub, расположенного в Зангиатинском районе Ташкентской области.

пресс-службы президента Узбекистана
Фото пресс-службы президента Узбекистана

Отмечается, что на сегодня установлены логистические связи с Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Германией, Польшей, Францией, Венгрией, Румынией и Турцией. География сотрудничества продолжает расширяться.

Ответственным лицам поручено содействовать упрощению процессов хранения и оформления продукции, снижению себестоимости и повышению доступности лекарств.

Хаб занимает площадь 10 гектаров. В рамках проекта стоимостью $40 миллионов построены трехэтажное административное здание, склады, гостиница, столовая и общежитие. Создано более 300 рабочих мест.

Площадь складских помещений составляет 50 тысяч квадратных метров. Центр способен принимать, хранить и распределять крупные партии фармацевтической продукции в соответствии с международными стандартами. Все процессы полностью цифровизированы.

По данным пресс-службы главы государства, фармацевтический рынок и потребности медицинского сектора постоянно подвергаются мониторингу. На данный момент хаб обеспечивает продукцией более 7,5 тысячи аптек в Узбекистане. Кроме того, внедрена услуга онлайн-аптеки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314738/
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