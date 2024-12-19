Кыргызстан занял 114-е меcто в рейтинге экономического процветания HelloSafe

Аналитико-финансовая платформа HelloSafe (Канада) представила Индекс мирового процветания за 2024 год. Кыргызстан вошел в число стран с очень низким уровнем благосостояния, заняв 114-е место из 186 и набрав лишь 29,36 балла. Это худший результат среди стран Центральной Азии.

Индекс процветания HelloSafe составлен на основе данных Всемирного банка и ООН по шести ключевым показателям: ВВП на душу населения, валовой национальный доход на душу населения, уровень валовых национальных сбережений, индикатор развития человеческого потенциала, коэффициент Джини (показатель неравномерности распределения доходов в обществе) и уровень бедности.

У остальных стран Центральной Азии следующие показатели: Казахстан — 49-е место (47.36 балла); Узбекистан — 86-е место (35.33 балла); Туркменистан — 103-е место (31.03 балла) и Таджикистан — 104-е место (30.93 балла).

Россия находится на 50-м месте, Беларусь — на 51-м, Украина и Молдавия разместились на 61-м и 80-м местах соответственно. Армения заняла 74-е место в рейтинге, Азербайджан — 71-е, Грузия — 69-е.

Самыми процветающими странами названы Люксембург, Норвегия и Ирландия, самыми бедными — Мадагаскар, Центральноафриканская Республика и Мозамбик.