13:04
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Экономика

Кыргызстан занял 114-е меcто в рейтинге экономического процветания HelloSafe

Аналитико-финансовая платформа HelloSafe (Канада) представила Индекс мирового процветания за 2024 год. Кыргызстан вошел в число стран с очень низким уровнем благосостояния, заняв 114-е место из 186 и набрав лишь 29,36 балла. Это худший результат среди стран Центральной Азии.

Индекс процветания HelloSafe составлен на основе данных Всемирного банка и ООН по шести ключевым показателям: ВВП на душу населения, валовой национальный доход на душу населения, уровень валовых национальных сбережений, индикатор развития человеческого потенциала, коэффициент Джини (показатель неравномерности распределения доходов в обществе) и уровень бедности.

У остальных стран Центральной Азии следующие показатели: Казахстан — 49-е место (47.36 балла); Узбекистан — 86-е место (35.33 балла); Туркменистан — 103-е место (31.03 балла) и Таджикистан — 104-е место (30.93 балла).

Россия находится на 50-м месте, Беларусь — на 51-м, Украина и Молдавия разместились на 61-м и 80-м местах соответственно. Армения заняла 74-е место в рейтинге, Азербайджан — 71-е, Грузия — 69-е.

Самыми процветающими странами названы Люксембург, Норвегия и Ирландия, самыми бедными — Мадагаскар, Центральноафриканская Республика и Мозамбик.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314706/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности показал восстановление
В рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Кыргызстан поднялся на семь позиций
Кыргызстан занял 84-е место в Глобальном индексе знаний
Опубликован новый рейтинг стран по качеству жизни. Кыргызстан в него не попал
Кыргызстан впервые включили в Глобальный индекс мягкой силы
Кыргызстан поднялся на одну позицию в индексе человеческого развития
Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран
Кыргызстан занял 141-е место в Индексе восприятия коррупции — 2023
Кыргызстан занял 77-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners
Кыргызстан занял 131-е место в индексе паспортов за 2023 год
Популярные новости
Доллар и&nbsp;российский рубль подорожали. Курсы валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Доллар и российский рубль подорожали. Курсы валют на 18 декабря
Сом подешевел относительно всех основных валют, кроме евро Сом подешевел относительно всех основных валют, кроме евро
В&nbsp;виде исключения. В&nbsp;кабмине определили, кто может получать зарплату наличными В виде исключения. В кабмине определили, кто может получать зарплату наличными
Дешевый рубль. Что это значит для мигрантов, бизнеса и&nbsp;экономики Кыргызстана Дешевый рубль. Что это значит для мигрантов, бизнеса и экономики Кыргызстана
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
12:50
Кыргызстан занял 114-е меcто в рейтинге экономического процветания HelloSafe Кыргызстан занял 114-е меcто в рейтинге экономического...
12:38
Законопроект «О внутреннем водном транспорте» вернули на доработку
12:28
Кыргызстан оказался в тройке стран ЕАЭС с минимальным уровнем годовой инфляции
12:13
Лицензировать таксистов будет МВД Кыргызстана
12:12
Каныбек Туманбаев объяснил, почему поменялась очередность получателей жилья