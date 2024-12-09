Под строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан выделена земля. Глава кабмина Акылбек Жапаров подписал соответствующее постановление.

Документ регулирует трансформацию земель в Джалал-Абаде для реализации международного проекта.

Постановлением предусмотрена передача 44,29 гектара земель из категорий сельскохозяйственного назначения и водного фонда в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», в том числе:

36,55 гектара орошаемой пашни;

7,54 гектара богарной пашни;

0,2 гектара болот.

Мэрии Джалал-Абада поручено внести изменения в земельно-учетную документацию, обеспечить мену земель частной собственности на равнозначные участки из Госфонда сельскохозяйственных угодий, а также утвердить градостроительную документацию в соответствии с законодательством. В случае нецелевого использования или неосвоения земель предусмотрено их изъятие.

В сентябре 2022-го Узбекистан, Кыргызстан и Китай согласовали маршрут железнодорожной ветки длиной 454 километра.

Доля Кыргызстана и Узбекистана в совместной проектной компании составит по 24,5 процента, 51 процент — у КНР.

Ранее сообщалось, что наша страна инвестирует 11 миллиардов сомов в строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Согласно проекту государственного бюджета, вклад кыргызской стороны в уставный капитал совместной проектной компании на 2025-2027 годы распределен следующим образом: в 2025-м выделят 2 миллиарда 418 миллионов сомов, в 2026 году — 4 миллиарда 291 миллион, а в 2027-м — 4 миллиарда 374 миллиона. В пересчете на доллары по курсу НБ КР на сегодня это составит $28,67 миллиона, $50,87 миллиона и $51,85 миллиона соответственно. Общая сумма инвестиций — $131,39 миллиона.

Напомним, 6 июня этого года между КНР, КР и РУз подписано соглашение о содействии реализации железнодорожного проекта, а также решен вопрос финансирования. Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение 19 июня, а президент Садыр Жапаров подписал его 27 июня.

Строительство дороги началось в октябре 2024-го.