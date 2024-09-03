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Экономика

Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного подрос

Фото из интернета. Национальный банк теперь официально определяет курсы пяти валют по отношению к сому

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге снизились относительно сома. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,48 сома, продают по 84,96 сома. Номинальный курс Нацбанка — 84,7306 сома (снижение — 0,22 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,89 сома, продают по 93,84 сома. Официальный курс — 93,7714 сома (снижение — 0,3 процента).

Российский рубль за последние сутки подорожал. Сегодня в столице его покупают по 0,919 сома, продают по 0,95 сома. Курс НБ КР — 0,9314 сома (рост — 0,58 процента).

Курс казахского тенге за сутки также немного снизился. Сегодня его покупают по 0,1217 сома, продают по 0,1892 сома. Официальный курс — 0,1756 сома (снижение — 0,39 процента).

Китайский юань в среднем покупают по 11,5 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 11,9191 сома.

  • С 1 сентября Национальный банк начал официальную конвертацию сома к китайскому юаню.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303812/
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