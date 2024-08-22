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Экономика

Кабмин намерен финансировать объединенных товаропроизводителей в агрокомплексе

Кабмин профинансирует объединенных товаропроизводителей агросектора. Проект соответствующего постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняют чиновники, документ подготовлен для реализации Указа президента «О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики», а также стимулирования процесса укрупнения мелкотоварного производства и оказания государственной поддержки объединенным сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Министерство финансов должно будет предусмотреть в бюджете на 2025-й 700 миллионов сомов на субсидирование процентных ставок открытых акционерных обществ «Айыл Банк» и «Элдик Банк» (по 350 миллионов сомов соответственно).

Проект планируется финансировать так же на 2026-2029 годы.

Минфин должен будет капитализировать остатки обязательств коммерческих банков по кредитам, выданным в рамках государственных программ по линии проектов «Финансирование сельского хозяйства», «Кредитование агропромышленного комплекса», «Льготное финансирование Баткенской
области», исключительно при выполнении хозяйствующими субъектами условий проекта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302801/
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