09:32
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Экономика

Фермерам Кыргызстана выдали льготных кредитов на 4 миллиарда сомов

Фермерам Кыргызстана выдали льготных кредитов на 4 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По его данным, в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства» (ФСХ-13) льготные кредиты получили 6 тысяч 487 сельских товаропроизводителей.

Больше всего кредитов выдано в Джалал-Абадской области — 1 тысяча 259 на 810 миллионов сомов. Меньше всего в Баткенской области — 463 кредита на 284 миллиона сомов.

Проект ФСХ-13 предоставляет сельхозпроизводителям доступ к льготным финансовым ресурсам, позволяет модернизировать хозяйства, внедрять современные технологии и повышать продуктивность отрасли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349152/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Сельхозпроизводители стран ЕАЭС за семь месяцев повысили цены на 10,3 процента
Кабмин намерен финансировать объединенных товаропроизводителей в агрокомплексе
Жители Нижнечуйска жалуются на нехватку поливной воды
Фермеры в Чуйской области возмущены: молоко стоит дешевле воды
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
31 октября, пятница
09:25
Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс валют на 31 октября Рубль и евро снова подешевели, доллар стабилен. Курс ва...
09:11
Стандарты оценки недвижимости утвердили в кабинете министров
08:55
Фермерам Кыргызстана выдали льготных кредитов на 4 миллиарда сомов
08:36
В селе Жаны-Достук построят новый детский сад за 79 миллионов сомов
08:21
Нет теневой экономике. Президент подписал изменения в сфере налогообложения
30 октября, четверг
23:39
WhatsApp покажет, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом чате
23:17
Милиция ищет распространителей старого видео с обыском в доме Шайлообека Атазова