Фермерам Кыргызстана выдали льготных кредитов на 4 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По его данным, в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства» (ФСХ-13) льготные кредиты получили 6 тысяч 487 сельских товаропроизводителей.

Больше всего кредитов выдано в Джалал-Абадской области — 1 тысяча 259 на 810 миллионов сомов. Меньше всего в Баткенской области — 463 кредита на 284 миллиона сомов.

Проект ФСХ-13 предоставляет сельхозпроизводителям доступ к льготным финансовым ресурсам, позволяет модернизировать хозяйства, внедрять современные технологии и повышать продуктивность отрасли.