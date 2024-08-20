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Экономика

Рубль дешевеет по отношению к сому. Евро подорожал, курс доллара не изменился

Фото из интернета. На валютном рынке определенная нестабильность: один день валюты растут в цене, на следующий — начинают дешеветь

За последние сутки официальный курс российского рубля снизился. Евро подорожал, а стоимость доллара и тенге не изменилась. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 85,71 сома, продают — по 86,2 сома. Номинальный курс Национального банка — 85,7 сома (за сутки без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,17 сома, продают — по 95,11 сома. Официальный курс — 94,5914 сома (рост — 0,51 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,941 сома, продают — по 0,979 сома. Курс Национального банка — 0,9586 сома (падение — 0,93 процента).

Курс казахского тенге за сутки не изменился. Сегодня его покупают по 0,1237 сома, продают — по 0,1927 сома. Официальный курс — 0,179 сома (за сутки без изменений).

Национальный банк уже дважды в августе выходил на валютный рынок с интервенциями и продал в общем $111,45 миллиона. До этого он несколько месяцев только скупал доллары.

С начала 2024 года Нацбанк провел шестнадцать валютных интервенций. Двенадцать раз НБ КР покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары он продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302506/
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