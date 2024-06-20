Сом укрепился относительно основных валют, сильнее всего к тенге

За последние сутки официальные курсы доллара, евро и тенге снизились по отношению к сому, а рубль подорожал. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.
*указан средний курс на 09.00. Может меняться в течение дня.
Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,2 сома, продают по 87,06 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,3 сома (снижение на 0,34 процента).
Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 92,66 сома, продают по 93,66 сома. Официальный курс — 93,7602 сома (снижение — 0,16 процента).
Российский рубль за последние сутки подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,97 сома, продают по 1,042 сома. Курс НБ КР — 1,0268 сома (повышение — 3,76 процента).
Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1309 сома, продают по 0,2011 сома. Официальный курс — 0,1899 сома (снижение на 0,94 процента).
- С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона. И один раз, 13 июня, продавал доллары — всего $6 миллионов 650 тысяч.
- С начала этого года было девять валютных интервенций по покупке долларов. В общей сложности НБ КР изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
- Нацбанк с начала 2024-го также провел три интервенции по продаже долларов — всего реализовали $38,5 миллиона.