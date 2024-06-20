Сом укрепился относительно основных валют, сильнее всего к тенге

За последние сутки официальные курсы доллара, евро и тенге снизились по отношению к сому, а рубль подорожал. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

*указан средний курс на 09.00. Может меняться в течение дня.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,2 сома, продают по 87,06 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,3 сома (снижение на 0,34 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 92,66 сома, продают по 93,66 сома. Официальный курс — 93,7602 сома (снижение — 0,16 процента).

Российский рубль за последние сутки подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,97 сома, продают по 1,042 сома. Курс НБ КР — 1,0268 сома (повышение — 3,76 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1309 сома, продают по 0,2011 сома. Официальный курс — 0,1899 сома (снижение на 0,94 процента).