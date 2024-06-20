10:44
USD 87.30
EUR 93.76
RUB 1.03
Экономика

Сом укрепился относительно основных валют, сильнее всего к тенге

За последние сутки официальные курсы доллара, евро и тенге снизились по отношению к сому, а рубль подорожал. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

*указан средний курс на 09.00. Может меняться в течение дня.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,2 сома, продают по 87,06 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,3 сома (снижение на 0,34 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 92,66 сома, продают по 93,66 сома. Официальный курс — 93,7602 сома (снижение — 0,16 процента).

Российский рубль за последние сутки подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,97 сома, продают по 1,042 сома. Курс НБ КР — 1,0268 сома (повышение — 3,76 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1309 сома, продают по 0,2011 сома. Официальный курс — 0,1899 сома (снижение на 0,94 процента).

  • С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона. И один раз, 13 июня, продавал доллары — всего $6 миллионов 650 тысяч.
  • С начала этого года было девять валютных интервенций по покупке долларов. В общей сложности НБ КР изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
  • Нацбанк с начала 2024-го также провел три интервенции по продаже долларов — всего реализовали $38,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/297076/
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Сом укрепился относительно основных валют, сильнее всего к доллару
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 июня
Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 июня
Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро
Нацбанк оценивает ситуацию на валютном рынке Кыргызстана как стабильную
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 июня
Сом официально укрепился относительно доллара и евро. В обменках ситуация другая
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 июня
Популярные новости
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Новые возможности для региона Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Новые возможности для региона
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 июня
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
&laquo;Кумтор Голд Компани&raquo; и&nbsp;финляндская Metso договорились о&nbsp;сотрудничестве «Кумтор Голд Компани» и финляндская Metso договорились о сотрудничестве
Бизнес
eSIM&nbsp;в Кыргызстане. Мобильная связь и&nbsp;интернет без похода в&nbsp;офис оператора eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
20 июня, четверг
10:40
Национальный банк купил $62,5 миллиона на валютном рынке Национальный банк купил $62,5 миллиона на валютном рынк...
10:39
Разыскиваемый за связь с ОПГ Кольбаева казахстанский бизнесмен сам пришел в ГКНБ
10:25
В прокат выходит кыргызская комедия «Профессор»
10:19
eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора
10:00
Эксперимент с общественным транспортом: почему бишкекчане недовольны