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Экономика

Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому. В обменках Бишкека рубли стоят ниже официального курса, особенно они занижают покупку. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

После введения США и Великобританией санкций в отношении Московской биржи она прекратила торги в евро и долларах. Многие ожидали того, насколько это серьезно отразится на КР. Пока произошли только корректировки курса валюты. Если они последнюю неделю стабильно подешевели относительно сома, то вчера все подорожали, больше всего евро.

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Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,15 сома, продают по 88 сомов. Номинальный курс НБ КР — 87,1182 сома (рост на 0,2 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,11 сома, продают по 95,11 сома. Официальный курс — 94,1443 сома (рост — 0,76 процента).

Российский рубль также за последние сутки подрос. Сегодня в столице его покупают по 0,927 сома, продают по 0,993 сома. Курс Национального банка — 0,978 сома (рост — 0,26 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1336 сома, продают по 0,2039 сома. Официальный курс — 0,1929 сома (рост на 0,26 процента).

  • С начала июня Нацбанк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона. И один раз, 13 июня, продавал доллары — всего $6 миллионов 650 тысяч.
  • С начала 2024 года было девять валютных интервенций по покупке долларов. В общей сложности НБ КР изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
  • Нацбанк с начала 2024 года также провел три интервенции по продаже долларов — всего реализовали $38,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296649/
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