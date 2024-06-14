Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому. В обменках Бишкека рубли стоят ниже официального курса, особенно они занижают покупку. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

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После введения США и Великобританией санкций в отношении Московской биржи она прекратила торги в евро и долларах. Многие ожидали того, насколько это серьезно отразится на КР. Пока произошли только корректировки курса валюты. Если они последнюю неделю стабильно подешевели относительно сома, то вчера все подорожали, больше всего евро.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,15 сома, продают по 88 сомов. Номинальный курс НБ КР — 87,1182 сома (рост на 0,2 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,11 сома, продают по 95,11 сома. Официальный курс — 94,1443 сома (рост — 0,76 процента).

Российский рубль также за последние сутки подрос. Сегодня в столице его покупают по 0,927 сома, продают по 0,993 сома. Курс Национального банка — 0,978 сома (рост — 0,26 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1336 сома, продают по 0,2039 сома. Официальный курс — 0,1929 сома (рост на 0,26 процента).