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Экономика

Курс доллара впервые за полтора года снизился ниже отметки в 87 сомов

За последние сутки курсы доллара, евро и тенге продолжили снижаться по отношению к сому. Российский рубль немного подорожал. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.


Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают, в среднем, доллар по 86,6 сома, продают — по 87,5 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,9903 сома (снижение на 0,02 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 92,75 сома, продают — по 93,75 сома. Официальный курс — 93,4667 сома (падение — 0,14 процента).

Российский рубль также за последние сутки подрос. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,968 сома, продают — по 0,988 сома. Курс Национального банка — 0,9777 сома (рост — 0,04 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,135 сома, продают — по 0,2065 сома. Официальный курс — 0,1935 сома (снижение на 0,36 процента).

С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона.

С начала 2024 года это девятая валютная интервенция. В общей сложности Нацбанк изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296416/
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