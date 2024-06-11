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Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют

За последние сутки курсы российского рубля, доллара, евро и тенге снизились по отношению к сому. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают по 87,6 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,0104 сома (снижение на 0,26 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 93,44 сома, продают по 94,44 сома. Официальный курс — 95,5971 сома (падение — 1,47 процента).

Российский рубль также за последние сутки потерял в цене. Сегодня в столице его покупают по 0,972 сома, продают по 0,99 сома. Курс НБ КР — 0,9773 сома (снижение — 0,4 процента).

Курс казахского тенге за сутки тоже снизился. Сегодня его покупают по 0,1354 сома, продают по 0,2038 сома. Официальный курс — 0,1942 сома (снижение на 0,41 процента).

С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона.

С начала 2024 года это девятая валютная интервенция. В общей сложности Нацбанк изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296295/
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