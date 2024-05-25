Кыргызстан в январе — марте экспортировал 2,11 тонны золота на сумму $139,3 миллиона. Такие данные приводит российский «Вестник золотопромышленника» со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Уточняется, что в том числе в марте реализовано около 467 килограммов драгоценного металла.

Большую часть золота республика продала в специальный административный район Китая Гонконг — 1,126 тонны на сумму $75 миллионов. На втором месте в странах экспорта Швейцария —971,5 килограмма золота на $63,5 миллиона, на третьем — ОАЭ с 12,5 килограмма на $811 тысяч.

Как сообщалось ранее, в 2023 году Кыргызстан экспортировал более 20,2 тонны золота на сумму $1,28 миллиарда, при этом в первые два месяца драгметалл не экспортировался.