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Экономика

Нацбанк скупает доллары на валютном рынке. С чем это связано

В Национальном банке Кыргызстана рассказали 24.kg, почему проводят интервенции по покупке долларов на валютном рынке.

Там напомнили, что в стране с 1993 года действует режим плавающего обменного курса. Он предполагает формирование обменного курса на основе спроса и предложения на иностранную валюту, то есть курсообразование происходит через рыночные механизмы.

«В повседневной жизни мы можем наблюдать волатильность обменного курса чуть ли не каждый день, и на практике он может как вырасти, так и снизиться в течение дня, недели или месяца. В рамках режима плавающего обменного курса Нацбанк не является жестким регулятором внутреннего валютного рынка и не определяет тенденции курса валюты. Он может только сглаживать ее резкие колебания валютными интервенциями», — подчеркнули в НБ КР.

В связи с преобладанием предложения иностранной валюты над спросом Нацбанк скупал ее для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Национальный банк считает, что на сегодня ситуация на внутреннем валютном рынке стабильная. Он продолжает проводить политику плавающего обменного курса. Валютные интервенции направлены лишь на смягчение краткосрочных колебаний курса доллара США к сому.

С начала 2024 года НБ КР провел семь интервенций по покупке валюты. Всего он изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294743/
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