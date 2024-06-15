Цены в Кыргызстане. Какие продукты подорожали больше всего с начала года

По итогам января — мая 2024 года рост цен в Кыргызстане в общем на минимальных значениях, но что-то подорожало довольно ощутимо, например, фрукты. А вот по итогам мая Национальный статистический комитет зафиксировал значительное снижение цен на свежие овощи.

Фрукты и картофель не по карману

По итогам пяти месяцев этого года рост цен и тарифов в республике составил 1,6 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,8 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 3,5 процента. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 1,5 процента.

Зафиксировано снижение цен на:

свежие овощи — на 10,9 процента;

гречку — на 9,7 процента;

разливное молоко — на 6,9 процента;

растительное масло — на 3,9 процента;

животные жиры — на 3,6 процента;

говяжью печень — на 3,2 процента;

сахар — на 0,6 процента;

яйца — на 0,3 процента.

Нацстатком отметил повышение потребительских цен и тарифов в январе — мае почти во всех регионах республики. Исключение — Джалал-Абадская область, где стоимость снизилась на 0,6 процента.

Максимальный рост цен (на 2,4 процента) — в Таласской области. Это связано с повышением стоимости алкогольных напитков и табачных изделий (на 5,4 процента) и непродовольственных товаров (на 3,5 процента).

Продуктовая корзина 24.kg

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины снизилась на 575 сомов. По сравнению с данными на начало июня 2023-го она подешевела на 657 сомов.

Зато, в отличие от октября 2018 года, когда мы начали эксперимент, продуктовая корзина подорожала почти в два раза — на 2 тысячи 863 сома.

Подешевели огурцы, перец, помидоры, бананы, груши, растительное масло, гречка и капуста.

Наши данные показывают, что за пять месяцев в Бишкеке подорожали яблоки, картофель, рис, лук, сахар, морковь и макароны.

Цены на остальные восемь продуктов в нашей корзине не изменились.

Что подорожало в мае

В мае по сравнению с апрелем рост цен и тарифов по стране составил 0,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7 процента, непродовольственные товары — на 1,3 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,2 процента. Стоимость продуктов и безалкогольных напитков снизилась на 0,5 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в мае отмечалось во всех регионах республики. При этом максимальный рост стоимости (на 0,4 процента) зафиксирован в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

В мае по сравнению с апрелем цена нашей продуктовой корзины снизилась на 474 сома.

Больше всего подешевел болгарский перец. Кроме того, снизилась стоимость огурцов, помидоров, груш, бананов, яблок, растительного масла, гречки и моркови.

Есть и продукты, которые за последние 30 дней подорожали. Это лук, рис, картофель, капуста, сахар и макароны.

Цена оставшихся пяти товаров из нашей корзины не изменилась.

Зарплата продолжает расти

По сведениям Нацстаткома, средняя заработная плата в государстве достигла 34 тысяч 391 сома. Это $387,9 по официальному курсу сома к доллару США.

Зарплата выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам первого квартала этого года величина прожиточного минимума в Кыргызстане достигла 7 тысяч 769,17 сома. Это почти на 88 сомов выше, чем в 2023-м и на 590,85 сома в 2022-м.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 669,52 сома, пенсионеров — 6 тысяч 886,86 сома, детей — 6 тысяч 632,15 сома.

Основную долю в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким уровень прожиточного минимума остается в Джалал-Абадской (8 тысяч 124,89 сома) и Нарынской (7 тысяч 984,03 сома) областях, самым низким — в Иссык-Кульской (7 тысяч 195,17 сома).