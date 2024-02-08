Цены в Кыргызстане. Рост продолжается, рис и овощи все менее доступны

По итогам прошлого года рост цен в Кыргызстане замедлился. Но показатели все равно высокие. Кроме того, рост цен на алкоголь, сигареты и непродовольственные товары остается выше 10 процентов.

Дорогие рис, фрукты и торты

По итогам 2023-го рост цен и тарифов в республике составил 7,3 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 11,3 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 3,4 процента. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 12,2 процента, тарифов на услуги, оказываемые населению, — на 9,1 процента.

Национальный статистический комитет зафиксировал максимальный рост цен по итогам прошлого года в Нарынской области — 12,7 процента. Это связано с тем, что в регионе алкоголь и сигареты подорожали на 19,4 процента.

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что в 2023-м по сравнению с 2022-м цена продуктовой корзины выросла немного — на 25 сомов. Зато, в отличие от октября 2018 года, когда мы начинали эксперимент, она подорожала в два раза — на 3 тысячи 438 сомов.

Наши данные совпадают с выводами Нацстаткома — корзина подорожала в основном за счет роста цен на свежие овощи и фрукты. Всего за год подорожали девять продуктов. Это две пятых от всего набора нашей корзины. Больше всего выросла стоимость свежего перца, груш, помидоров, бананов и яиц. Еще семь продуктов подешевели. Неизменными остались цены на хлеб, мясо и рыбу.

Что подорожало в декабре

В декабре прошлого года непродовольственные товары, продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,3 процента. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,2 процента. Зафиксировано снижение стоимости пищевых продуктов и безалкогольных напитков — на 0,1 процента.

Вместе с тем наблюдалось снижение цен на сахар-песок (на 2,4 процента), лимоны (на 2 процента), растительные масла (на 1,7 процента), свежее мясо (на 0,6 процента) и муку (на 0,4 процента). В декабре 2023-го, в отличие от ноября, больше всего стоимость выросла в Ошской области — на 0,6 процента.

В декабре по сравнению с ноябрем цена нашей продуктовой корзины выросла на 479 сомов.

Почти половину этой суммы занимает рост стоимости свежего перца. Если в конце ноября прошлого года он стоил 80 сомов, то к концу декабря цена взлетела до 300 сомов за килограмм. Подорожали также помидоры, бананы и яблоки. Но это традиционно. Как только наступают холода, цены на свежие овощи и фрукты начинают резко расти.

Мы отметили в своей корзине также снижение стоимости свежих огурцов, риса, сахара, моркови и гречки.

Как выросла зарплата

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в стране достигла 32 тысяч 142 сомов. Это $360,9 по официальному курсу сома к доллару США.

В отличие от 2022 года, она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам прошлого года величина прожиточного минимума в Кыргызстане составила 7 тысяч 681,54 сома. Это почти на 75 сомов выше, чем в третьем квартале 2023-го и на 503,22 сома — 2022-го.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Основную часть в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Самым высоким прожиточный минимум остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).