Торговля Кыргызстана. В лидерах экспорт золота и импорт автомобилей

Национальный статистический комитет представил данные по внешнеторговому обороту Кыргызстана за 11 месяцев прошлого года. Показатели вполне ожидаемы и привычны для республики.

По итогам января — ноября 2023-го объем импорта товаров превысил показатели экспорта почти в пять раз.

Отличительной особенностью ушедшего года является высокий уровень продажи золота и закупки автомобилей.

Нацстатком всегда дает сведения по внешней торговле с задержкой на один месяц.

Как торговал Кыргызстан

По итогам ноября 2023 года внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $13 миллиардов 917,3 миллиона, что на 29 процентов выше показателя 2022-го. Экспорт — $2 миллиарда 807,9 миллиона (рост на 36,7 процента), импорт — $11 миллиардов 109,4 миллиона (рост на 27,2 процента).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $3 миллиарда 894,3 миллиона.

«Наращивание экспортных доходов связано преимущественно с увеличением физических и стоимостных объемов поставок основных металлов и металлической руды. Рост импорта, как мы и предполагали, обусловлен увеличением поставок из Китая после снятия ограничений, связанных с COVID-19», — отметили в Евразийском банке развития.

Торгуем в основном золотом

Данные показывают, что основу экспорта Кыргызстана составляет золото. По итогам января — ноября прошлого года его доля составила 34,6 процента от общего объема вывоза товаров.

Всего за 11 месяцев 2023-го наша страна продала более 15 тонн драгоценного металла.

Кроме того, республика активно вывозила руды и концентраты драгметаллов, легковые автомобили и... посудомоечные машины. Да-да, за январь — ноябрь ушедшего года их экспортировали 8,8 миллиона штук.

Основные экспортные товары для Кыргызстана остаются традиционными. Ну или относительно понятно, кому и зачем мы их поставляем. Но есть и крайне необычные для нашей республики поставки. Например, продажи на $14 тысяч слоновой кости, на $7,3 тысячи — ложек, вилок и половников. А еще мы торговали швейными машинами на $1,3 миллиона, микрофонами и громкоговорителями — на такую же сумму.

Поставки в дальние государства Кыргызстан тоже не пугают. Среди них есть Шри-Ланка, Мьянма, Конго, Южный Судан, Папуа-Новая Гвинея, Центральноафриканская республика.

Небывалый интерес к легковушкам

Абсолютное лидерство в импорте по итогам января — ноября прошлого года у легковых автомобилей. Их завезли 157,2 тысячи штук на $2,3 миллиарда.

Поставки машин из Китая за 11 месяцев 2023-го выросли в 46 раз по сравнению с 2022 годом.

Из КНР мы завезли более 60 тысяч авто на $939,2 миллиона. Еще 46 тысяч легковушек на $398,4 миллиона — из Южной Кореи. Почему так? Резкому росту импорта помогло обнуление таможенных пошлин Евразийского экономического союза на ввоз электромобилей из третьих стран.

Следом идут посудомоечные машины. И это тоже отличительная особенность 2023-го. Ранее данную бытовую технику в таких масштабах мы не покупали. За январь — ноябрь прошлого года их импортировали 111,8 тысячи тонн. Причем стоимость довольно высокая — по $8,74 тысячи за тонну. Остается только гадать, какое конкретно оборудование привезли в республику.

Остальные позиции традиционные — нефтепродукты, автомобильный бензин, лекарства, трикотажные полотна. Но и здесь представленные сведения не позволяют оценить, товары остались внутри страны или пошли на реэкспорт.

Мы привыкли, что Кыргызстан закупает практически все товары, которые есть на рынке. Иногда складывается впечатление, что сами мы ничего не производим. Но в структуре импорта есть позиции, глядя на которые возникает только один вопрос: «Зачем мы это покупаем в таком количестве?»

Например, за январь — ноябрь ушедшего года в нашу страну ввезли 45,4 тонны колоколов и гонгов на $101,8 тысячи или географических карт на $15,5 тысячи. А еще мы очень любим готовые супы и бульоны. Их ввезли на $886,5 тысячи.

Рынки скупки товаров у Кыргызстана традиционные — ближайшие соседи, Турция, Иран, США и Южная Корея. Но что-то мы покупаем и совсем далеко — Эритрея, Багамские острова, остров Норфолк, Андорра, Суринам и Гайана.