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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 17 июня. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали помидоры, яблоки и растительное масло. А вот подешевели картофель, огурцы, лук, морковь, капуста и бананы.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 158 сомов — до 6 тысяч 588,5 сома.

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Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 318,5 сома, или почти в 2,2 раза. Отметим, что корзина уже месяц находится ниже отметки в 7 тысяч сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подорожала на 576,5 сома, с начала года снизилась на 94,5 сома.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. С потеплением и появлением на рынке урожая этого года в стране начали снижаться цены на свежие овощи. Это сразу же сказывается на стоимости нашей продуктовой корзины.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 1 тысячу 182 сома, или на 21,5 процента. Самая низкая ее стоимость отмечена 27 августа и 3 сентября 2022-го — 5 тысяч 336 и 5 тысяч 346 сомов. Самой дорогой корзина была 30 апреля прошлого года — 6 тысяч 923 сома.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268248/
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