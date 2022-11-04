Четыре страны ЕАЭС продлили оформление бумажных паспортов на самоходные машины

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила до 15 декабря 2022 года возможность оформления бумажных паспортов на самоходные машины и иные виды техники по единой форме, утвержденной комиссией. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Решение касается Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Россия со 2 ноября 2022 года приступает к оформлению только электронных паспортов на эту технику. При этом поставить на регистрационный учет технику, которая будет ввозиться из государств ЕАЭС с бумажными паспортами, оформленными по единой форме, можно будет до 15 декабря 2022 года.

Эта мера позволит сгладить разноскоростной переход государств-членов на оформление только электронных паспортов самоходных машин и других видов техники в союзе.

«Переход на оформление электронных паспортов самоходных машин в ЕАЭС позволит создать более благоприятные условия для свободного обращения самоходных машин на едином рынке ЕАЭС. Вместе с тем в складывающихся экономических условиях и принимаемых мерах по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, реализация этого решения коллегии комиссии будет способствовать поддержанию стабильного производства названных выше видов техники», — говорится в сообщении.