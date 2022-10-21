Российский ритейлер OZON может открыть в Кыргызстане сортировочный центр

На сегодня компания OZON рассматривает возможность открытия сортировочного центра в Кыргызстане. Об этом сообщила коммерческий директор компании Екатерина Большакова на форуме E-Commerce EXPO 2022.

По ее словам, компания рассматривает Кыргызстан как одно из приоритетных направлений для развития. Сортировочный центр хотят открыть для удобства местных предпринимателей, поставляющих товары в Россию.

«Рост продаж в Беларуси вырос на 1,6 раза, а в Казахстане — в 6 раз. Этому способствовали наши инвестиции. Поэтому мы рассматриваем возможность открытия сортировочного центра в Кыргызстане», — сказала Екатерина Большакова.

Ранее на Кыргызско-Российском инвестиционном форуме управляющий директор Ozon Holdings PLC Сергей Беляков также заявлял, что компания рассматривает варианты выхода на рынок Кыргызстана.