В ЕАЭС определили продукты, подлежащие таможенному оформлению в первую очередь

В Евразийском экономическом союзе утвердили единый перечень скоропортящихся товаров, подлежащих таможенному оформлению в первоочередном порядке. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

Перечень объединил в себе наиболее важные для стран ЕАЭС категории товаров, требующие приоритетного прохождения таможенной границы, особых условий транспортировки и хранения, не терпящие любых задержек на таможне ввиду коротких сроков хранения, особого характера этих грузов. К таким товарам относятся продукты питания (мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты) и ряд других категорий товаров.

Первоочередной порядок в отношении товаров, включенных в этот перечень, будет применяться до конца 2023 года. В этот период на постоянной основе также будет проводиться мониторинг применения перечня, чтобы обеспечить его своевременную актуализацию.

«Ориентация на импорт товаров из стран — торговых партнеров ЕАЭС, изменения транспортно-логистических схем продвижения товаров на рынок союза потребовали наличие единого для всех перечня товаров, подвергающихся быстрой порче. Они будут максимально быстро проходить через любой участок таможенной границы ЕАЭС. Это поможет обеспечить стабильность работы участников внешнеэкономической деятельности, сократит сроки вовлечения в коммерческий товарооборот ввозимых товаров и издержек бизнес-сообщества, упростит таможенные формальности в условиях сегодняшней экономической ситуации», — отметили в ЕЭК.