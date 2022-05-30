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Экономика

Официальный курс доллара в Кыргызстане вырос до 82 сомов

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 31 мая. Курс доллара США продолжает расти.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 82,568 сома (рост на 2,22 процента). В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 82-82,5 сома, продают по 83-83,5 сома.

Курс евро вырос на 2,55 процента — с 86,6702 до 88,8762 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,251 сома. Это на 0,6 процента ниже сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 3,65 процента — до 0,1932 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235271/
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