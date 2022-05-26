В Кыргызстане создадут единую систему торговли мясной продукцией

Подписано двустороннее соглашение о формировании цифровой экосистемы оборота сельскохозяйственных животных и экспортно-импортных операций с ними.

Документ подписан между Национальным союзом производителей говядины (Россия) и «Ассоциацией животноводов КейДжи». Предмет соглашения — использование платформ VexPay и Chromosoft для ведения цифрового реестра сделок.

В том числе речь идет о торговле сельхозживотными, электронном обмене юридическими, финансовыми и иными документами, подтвержденными или подписанными с использованием электронной цифровой подписи.