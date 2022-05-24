По итогам Евразийского экономического форума подпишут десять документов

В рамках первого Евразийского экономического форума планируется подписать десять документов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии Данияр Турусбеков.

По его словам, все документы носят некоммерческий характер. Например, планируется принять меморандум о сотрудничестве в туристической отрасли. Будет соглашение о создании межвузовского консорциума по итогам встречи ректоров вузов стран ЕАЭС.

«На форуме будет присутствовать Ассамблея народов Евразии. С ней ЕЭК подпишет новое соглашение о сотрудничестве на 2022-2025 годы. Торгово-промышленная палата России планирует заключить соглашение о сотрудничестве с международным союзом неправительственных организаций. Деловым советом ЕАЭС планируется подписание соглашения с научно-технологическим центром «Технопарк» при КГУСТА», — сказал Данияр Турусбеков.