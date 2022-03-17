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Экономика

Только пятую часть соцотчислений делает малый и средний бизнес в Кыргызстане

На сегодня в сфере малого и среднего бизнеса работает более 65-70 процентов всех сотрудников, но они делают только 20 процентов соцотчислений. Об этом сегодня на круглом столе сообщила заместитель председателя Социального фонда Гульнура Джуматаева.

По ее словам, при этом большую часть отчислений делает крупный бизнес. Соцфонд считает, что такие показатели говорят о том, что в сфере малого и среднего бизнеса работает больше людей.

«Это говорит о том, что число работников больше 5 или 15 человек. Многие бизнесмены сами говорят о том, что у них работает 20 человек, но по Соцфонду показывают только трех или пятерых. В новом законопроекте о тарифах социальных взносов мы привязались к размеру заработной платы. По нему если число сотрудников больше 15 и их зарплата выше средней, то размер соцотчислений будет 14 процентов. Из них 4 процента должен платить работодатель. А то получается, что у руководителей зарплата 40-50 тысяч сомов, у остальных минимальная зарплата установленная законом — 8 тысяч сомов. Но на самом деле это не так. Просто остальную часть получают в конвертах», — сказала Гульнура Джуматаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227786/
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