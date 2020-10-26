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Общество

В пяти районах произошли задержки соцвыплат. Минтруда назвало причину

В пяти районах республики произошли задержки соцвыплат за октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцразвития.

По ее данным, в них проводится пилотный проект по централизации социальных выплат. В Бакай-Атинском, Тогуз-Тороуском, Кеминском, Джумгальском районах и Джалал-Абаде социальные платежи переведены на безналичный расчет.

«В рамках пилота обмен информацией с банками производится через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», что дает возможность отслеживать прозрачность, адресность социальных выплат. Автоматизированная услуга исключит коррупционные риски, так как выплаты будут идти централизованно», — сказал глава ведомства Улукбек Кочкоров.

По его словам, перевод соцвыплат позволит оптимизировать работу специалистов территориальных управлений труда и соцразвития и перераспределит их обязанности на актуальные направления социальной защиты, например, усилит выявление и сопровождение семей и детей в трудной жизненной ситуации.

В Минтруда добавили, что министр приносит свои извинения получателям социальных выплат, которые не получили денежные средства, и обещает, что такое впредь не повторится.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170785/
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