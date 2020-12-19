Артем Новиков: все обязательства по выплате внешнего долга будут выполнены

Исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание «О текущем исполнении доходной части бюджета за декабрь 2020 года и финансировании мероприятий, направленных на решение приоритетных задач». Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства.

«На сегодняшний день все обязательства правительства по выплате пенсий закрыты. По этому вопросу у нас рисков нет. При этом Государственной налоговой службе при правительстве необходимо предпринять все меры для исполнения доведенных плановых показателей по страховым взносам за декабрь», — заявил Артем Новиков.

Кроме того, он отметил, что все обязательства по выплате внешнего долга будут выполнены. Государственным органам, отвечающим за доходную часть бюджета, поручено обеспечить выполнение плановых показателей на декабрь текущего года без давления на бизнес.