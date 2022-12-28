Никакой работы не велось. Депутатам не понравился отчет Эдиля Байсалова

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты создали комиссию по исполнению постановления парламента «О проведении инвентаризации по социальным выплатам гражданам, проживающим в высокогорных, отдаленных и труднодоступных зонах КР».

На заседании нардепов не удовлетворил отчет зампреда кабмина Эдиля Байсалова.

«По докладу Эдиля Байсалова понятно, что никакая работа не велась в течение полугода. Давайте создадим комиссию и начнем вести конкретную работу», — сказал депутат Руслан Чойбеков.

В депутатскую комиссию вошли следующие парламентарии: Мирлан Самыйкожо, Марат Мураталиев, Динара Ашимова, Рысбек Атаджанов, Азамат Исираилов, Надира Нарматова, Айгуль Айдарова, Балбак Тулобаев.

По данным Эдиля Байсалова, количество высокогорных сел составляет 461, труднодоступных — 272. Статус еще 25 населенных пунктов является спорным, так как их диапазон высокогорья не определен.