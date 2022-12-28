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Власть

Никакой работы не велось. Депутатам не понравился отчет Эдиля Байсалова

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты создали комиссию по исполнению постановления парламента «О проведении инвентаризации по социальным выплатам гражданам, проживающим в высокогорных, отдаленных и труднодоступных зонах КР».

На заседании нардепов не удовлетворил отчет зампреда кабмина Эдиля Байсалова.

«По докладу Эдиля Байсалова понятно, что никакая работа не велась в течение полугода. Давайте создадим комиссию и начнем вести конкретную работу», — сказал депутат Руслан Чойбеков.

В депутатскую комиссию вошли следующие парламентарии: Мирлан Самыйкожо, Марат Мураталиев, Динара Ашимова, Рысбек Атаджанов, Азамат Исираилов, Надира Нарматова, Айгуль Айдарова, Балбак Тулобаев.

По данным Эдиля Байсалова, количество высокогорных сел составляет 461, труднодоступных — 272. Статус еще 25 населенных пунктов является спорным, так как их диапазон высокогорья не определен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254582/
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