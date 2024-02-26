Более 100 женщин, не имеющих права на пенсии, получают соцвыплаты

На 1 февраля 2024 года 112 женщин в Кыргызстане, не имеющих права на пенсионное страхование, получают ежемесячные социальные выплаты в размере 3 тысяч сомов. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, граждане, не имеющие права на пенсионное обеспечение, получают выплаты по достижении пенсионного возраста. В том числе женщины, награжденные орденом «Баатыр эне».

В ведомстве добавили, что присуждение ордена «Баатыр эне» находится в ведении комиссии по государственным наградам при президенте КР и осуществляется согласно положению о госнаградах и почетных званиях.