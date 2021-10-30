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Экономика

Министр экономики обсудил с ПРООН реструктуризацию госдолга

Состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с постоянным представителем ПРООН в Кыргызстане Луизом Чемберленом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стороны рассмотрели возможность реструктуризации государственного долга, определили круг основных вопросов и проблем по госдолгу, предложили эффективные пути их решения.

Эксперт по вопросам реструктуризации государственного долга Питер Миддлбрук рассказал, что досконально изучил ситуацию в Кыргызстане, связанную с кредитами, и обозначил, что данный вопрос тесно переплетается с той работой, которую ПРООН в КР ведет в рамках реализации Целей устойчивого развития до 2030 года.

В частности, эксперт поделился видением разрешения «кредитной проблемы». По его словам, необходимо развивать индустриальное производство, туристический кластер, заменить импортные поставки на собственное производство и не зависеть от импорта.

Он отметил, что сейчас складывается уязвимая ситуация на финансовом рынке, рынок ценных бумаг недостаточно развит.

Министр отметил, что Кыргызстан тщательно изучает все возможные варианты и рекомендации по стабилизации долга, управляемости и прогнозированию. Разработана программа развития страны на ближайшие 5 лет, в рамках которой планируют провести реформы в приоритетных секторах экономики, включая энергетику, агропромышленный комплекс, туризм и индустриализацию страны. Создан Стабилизационный фонд с бюджетом в 17-18 миллиардов сомов. Тем самым КР может покрыть социальные финансовые обязательства в течение трех месяцев.

Министр отметил, что средства, полученные от горной добычи, и доходы НБ КР направят на накопление.

Данияр Амангельдиев поделился планами по созданию индустриального фонда, фонда развития туризма, информировал о договоренности с венгерской стороной по созданию Венгерско-Кыргызского фонда развития. По его словам, сейчас актуальны те мероприятия, которые смогут привлечь реальные ресурсы, развить реальный сектор экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212181/
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